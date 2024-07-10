الأربعاء 10 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل لقاء إسعاد يونس والمايسترو نادر عباسي في مهرجان العلمين

إسعاد يونس والمايسترو
إسعاد يونس والمايسترو نادر عباسي

فتحت شركة تذكرتي باب حجز حفل المايسترو نادر عباسي، حيث يحيي حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للجمهور، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين.

 

 

تمتزج فيها أجواء الصيف مع ألحان الموسيقار عمار الشريعي، ويتضمن الحفل تقديم نخبة من إبداعات الموسيقار الراحل، ويقود أوركسترا الحفل المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك يوم الخميس 25 يوليو الجاري، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.

 


ويتضمن الحفل تقديم أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي الموسيقية في الأفلام والمسلسلات منها «حديث الصباح والمساء»، «زيزينيا»، «رأفت الهجان»، «هارون الرشيد» وغيرها من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي، من خلال أوركسترا مكونة من 92 عازف وعازفة، ويقدم النجمان كارمن سليمان لؤي لاول مرة أغاني الشريعي بشكل أوركسترالي كامل.

 

ويأتي الحفل ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 تحت شعار «العالم علمين»، ليكون الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، والذي تستمر فعالياته على مدار 50 يوما في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

 

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