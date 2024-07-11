نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين النموذجي

تفقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى العلمين النموذجي، في محافظة مطروح، اليوم الخميس، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.

نائب وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية بمستشفى العلمين النموذجي



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير حرص على تفقد جميع أقسام المستشفى، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بجميع تخصصاتها، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة والمتابعة، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

سرعة تشغيل خدمة الزيارة المنزلية



وأوضح «عبدالغفار» بدأت الجولة بتفقد سيارات خدمة الزيارة المنزلية، التي تم إطلاقها اليوم، كما تفقد أقسام الطوارئ والرعاية والأقسام الداخلية، والحضانات، حيث أكد على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للغرف كنوع من الدعم النفسي، كما أكد على سرعة تشغيل خدمة الزيارة المنزلية، في تخصص طب الأسنان، وعمل تطبيق إلكتروني لحجز الزيارات المنزلية، إلى جانب تشغيل خدمة الزيارة المنزلية على مدار الـ 24 ساعة.



وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير راجع نسب الإشغال في القسم الداخلي والتي بلغت 80% وقسم الرعاية، وكذلك الترددات على العيادات الخارجية، التي تستقبل خلال الفترة الصباحية 300 متردد، وفي المسائية 250 متردد، حيث طالب بزيادة عدد ساعات عمل العيادات المسائية لاستيعاب أعداد المترددين، إلى جانب زيادة عدد أسرة القسم الداخلي وقسم الرعاية.



وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور محمد الطيب، اطلع على جدول الطوارئ للفرق الطبية، خلال تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وطالب برفع درجه الاستعداد، كما راجع كفاءة جهاز الموجات الصوتية للقلب، خلال تفقد طوارئ إنعاش القلب، مضيفا أن الزيارة تضمنت تفقد قاعات التدريب، والفندق الملحق، واطلع على أجندة التدريبات، واحتياجات طاقم العمل منها، للوصول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقال «عبدالغفار» إن نائب وزير الصحة والسكان، اطمئن على الحالة الصحية المرضى المحتجزين في الداخلي والرعاية، وحرص على الاستماع لآراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، فيما أشاد الجميع بمستوى الخدمة المقدمة في المستشفى.