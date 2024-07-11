صدامات عربية بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.. ومواجهات مثيرة في كأس الكونفدرالية.. وهذه مواعيد الأدوار التمهيدية

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الخميس، قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن صدامات عربية مثيرة بجانب مواجهات قوية للفرق العربية.

مواجهات قوية للأندية العربية في دوري أبطال أفريقيا

ويترقب الأهلي المصري حامل اللقب مواجهة الفائز من لقاء المريخ جوبا من جنوب السودان وجورماهيا الكيني، بينما يلعب الترجي التونسي وصيف النسخة الأخيرة ضد الفائز من مواجهة ديكيداها الصومالي وآرتا سولار بطل جيبوتي.

ويلعب بيراميدز المصري مع جي كيه بطل زنزبار في الدور التمهيدي، على أن يواجه حال تأهله الفائز من مواجهة الجيش الرواندي وعزام التنزاني.

الرجاء بطل الدوري المغربي يستهل مشواره في الدور التمهيدي بلقب الحرس الوطني بطل النيجر، على أن يلعب حال تأهله إلى دور الـ32 مع الفائز من سامارتيكس الغاني وفيكتوريا يونايتد الكاميروني.

ويفتتح الجيش الملكي المغربي مشواره بمواجهة ريمو ستارز النيجيري في الدور التمهيدي، والذي يشهد مواجهة عربية بين المريخ السوداني وبطل الدوري الليبي الذي لم يتحدد بعد.

وتشهد منافسات دور الـ32 مواجهة عربية جديدة حال تأهل الجيش الملكي الذي سيواجه الفائز من لقاء المريخ وبطل الدوري الليبي.

ويلعب مولودية الجزائر مع واتانجا الليبيري في الدور التمهيدي ويلتقي حال تأهله مع الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي وبطل تشاد بي إس آي، كما يلعب الهلال السوداني مع وصيف الدوري الليبي بالدور التمهيدي، ويلعب الفائز ضد المتأهل من لقاء سان بيدرو الإيفواري ورينجرز السيراليوني.

ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري ضد ليوبار الكونغولي بالدور الأول ثم يلتقي حال تأهله مع الفائز من مواجهة القطن البنيني ودوانيه البوركيني.

كما يخوض نواذيبو الموريتاني مواجهة ضد ميلو المالي في الدور الأول وحال تأهله يلتقي الفائز من مواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري وتونجيت السنغالي.

صدامات قوية للفرق العربية في الكونفدرالية الأفريقية

ويستهل الزمالك المصري حامل اللقب منافسات البطولة من دور الـ32 بمواجهة الفائز من لقاء البوليس الكيني والبن الإثيوبي.

ويلعب نهضة بركان المغربي وصيف النسخة الماضية في دور الـ 32 مع الفائز من لقاء إل كانيمي النيجيري ودادجي البنيني.

كما يلعب الصفاقسي التونسي ضد الفائز من لقاء هورسيد الصومالي مع ريكونزو البوروندي.

ويلعب اتحاد التواركة المغربي ضد آر سي أبيدجان الإيفواري ويلتقي الفائز مع الصاعد من مواجهة جاراف السنغالي وليونز السيراليوني.

ويواجه الملعب التونسي منافسه جوبا من جنوب السودان، ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب ثالث الدوري الليبي مع أوهيماجي البوتسواني، ويلتقي الفائز مع سيمبا التنزاني، بينما يلعب رابع الدوري الليبي مع كيتارا من أفريقيا الوسطى ويلعب الفائز ضد المصري البورسعيدي.

كما يلعب شباب قسنطينة الجزائري ضد البوليس الرواندي، ويواجه الفائز من هذه المواجهة الصاعد من لقاء نوسترومان الغاني وإليكت التشادي.

مواعيد الأدوار التمهيدية في دوري الأبطال والكونفدرالية

ومن المقرر أن يقام الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل.

فيما يقام الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس القادم.