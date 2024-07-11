الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي، فيتو
الأهلي والترجي، فيتو

أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2024 – 2025، والتي جرت اليوم الخميس، عن صدامات عربية مثيرة بجانب مواجهات قوية للفرق العربية.

 

صدامات ومواجهات الأندية العربية بتمهيدي دوري الأبطال

ويترقب الأهلي المصري حامل اللقب مواجهة الفائز من لقاء المريخ جوبا من جنوب السودان وجورماهيا الكيني، بينما يلعب الترجي التونسي وصيف النسخة الأخيرة ضد الفائز من مواجهة ديكيداها الصومالي وآرتا سولار بطل جيبوتي.

ويلعب بيراميدز المصري مع جي كيه بطل زنزبار في الدور التمهيدي، على أن يواجه حال تأهله الفائز من مواجهة الجيش الرواندي وعزام التنزاني.

 

الرجاء بطل الدوري المغربي يستهل مشواره في الدور التمهيدي بلقب الحرس الوطني بطل النيجر، على أن يلعب حال تأهله إلى دور الـ32 مع الفائز من سامارتيكس الغاني وفيكتوريا يونايتد الكاميروني.

ويفتتح الجيش الملكي المغربي مشواره بمواجهة ريمو ستارز النيجيري في الدور التمهيدي، والذي يشهد مواجهة عربية بين المريخ السوداني وبطل الدوري الليبي الذي لم يتحدد بعد.

وتشهد منافسات دور الـ32 مواجهة عربية جديدة حال تأهل الجيش الملكي الذي سيواجه الفائز من لقاء المريخ وبطل الدوري الليبي.

ويلعب مولودية الجزائر مع واتانجا الليبيري في الدور التمهيدي ويلتقي حال تأهله مع الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي وبطل تشاد بي إس آي، كما يلعب الهلال السوداني مع وصيف الدوري الليبي بالدور التمهيدي، ويلعب الفائز ضد المتأهل من لقاء سان بيدرو الإيفواري ورينجرز السيراليوني. 

ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري ضد ليوبار الكونغولي بالدور الأول ثم يلتقي حال تأهله مع الفائز من مواجهة القطن البنيني ودوانيه البوركيني.

كما يخوض نواذيبو الموريتاني مواجهة ضد ميلو المالي في الدور الأول وحال تأهله يلتقي الفائز من مواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري وتونجيت السنغالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري أبطال أفريقيا الأهلي الترجى بيراميدز الرجاء

مواد متعلقة

تعرف على موعد مباراة بيراميدز وبطل زنزبار في دوري الأبطال

دوري أبطال أفريقيا، تعرف على منافس بيراميدز في الدور التمهيدي الأول والثاني

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بمشاركة الزمالك والمصري، نتائج قرعة الكونفدرالية لموسم 2024-2025

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

طلب إحاطة للحكومة بشأن غموض رؤية الخروج من أزمة الطاقة

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 11 جنيهًا في سوق العبور

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية