محافظ الفيوم يبحث آلية للتغلب على ضعف ضغط مياه الشرب

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بديوان عام المحافظة، رؤساء مجالس المدن، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لبحث الحلول العاجلة والجذرية لمشكلة ضعف ضغوط وانقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق والقرى بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول المياه لجميع المواطنين، في ظل هذه الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

المناطق المتأثرة بضعف ضغوط مياه الشرب

واستعرض محافظ الفيوم، الأماكن والقرى التى تعاني من ضعف ضغوط وانقطاعات مياه الشرب بمختلف مراكز المحافظة، موجهًا مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة وضع الحلول الآنية العاجلة، لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بتلك القرى وتوابعها، وعدد من المناطق داخل المدن نفسها، بجانب وضع آلية لحل هذه المشكلات بشكل جذري في أقرب وقت ممكن.

تعاون بين الإدارة المحلية وشركة الفيوم لمياه الشرب

ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق بين مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ومسئولي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بشأن تسريع وتيرة العمل لتطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، وكذا إنشاء خزانات بالمناطق ذات الاحتياج، فضلًا عن إنشاء روافع مياه الشرب للمناطق العالية، وكذا التنسيق مع مسئولي الموارد المائية والري للتأكد من منسوب المياه عند مآخذ محطات مياه الشرب، إضافة لوضع الرؤية الفنية والهندسية التي يمكن تنفيذها لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين، مع مراجعة سيارات مجالس المدن المخصصة لنقل مياه الشرب، وتوجيهها إلى المناطق ذات المشكلات والنقاط المتأثرة.

بيان تفصيلي بالقرى والأحياء المتضررة

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بإعداد بيان تفصيلي ودقيق بشأن القرى والمناطق التى تعاني من ضعف ضغوط وانقطاع مياه الشرب، موضحًا به موقف مواعيد انقطاعات المياه، وفترات توافرها، ومناطق المناوبات ومواعيدها، والمناطق التى تعاني من ضعف ضغوط مياه الشرب، موجهًا مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إعداد موقف بالحلول لتلك المشكلات، مشددًا على تكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على خطوط مياه الشرب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التأكد من صحة بلاغات انقطاع مياه الشرب

ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بتدقيق معلومات البلاغات الواردة بشأن انقطاعات مياه الشرب، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، قبل إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبلاغ، توفيرًا للوقت والجهد، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل بسيارات نقل مياه الشرب، للمناطق التي تعاني من مشكلة انقطاع أو ضعف ضغوط مياه الشرب، فور تلقي البلاغ، للتخفيف على المواطنين، خصوصًا في ظل الموجة الحارة التي تعانيها البلاد هذه الأيام.

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