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محافظات

هربا من حر الصيف، نافورة ميدان بالفيوم تتحول إلى حمام سباحة

نافورة ميدان الدكتور
نافورة ميدان الدكتور صوفي ابو طالب، فيتو

تحولت نافورة ميدان الدكتور صوفي أبو طالب بمدينة الفيوم، إلي حمام سباحة، بعد أن لجأ إليها الأطفال للاستحمام لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة التي تعاني منها البلاد منذ بداية فصل الصيف.

وقال الأطفال إنهم يلجأون إلى الاستحمام في مياه النافورة كلما اشتغلت، لأنها لا تعمل بشكل دائم، وأن درجة الحرارة هي سبب نزولهم للاستحمام بها، لأن بحيرة قارون تحتاج إلي نفقات عالية ليست باستطاعتهم.

من هو الدكتور  صوفي أبو طالب؟

ولد الدكتور صوفي ابو طالب يوم 27 يناير عام 1925 بقرية أبو طالب التابعة لمركز طامية بمحافظة  الفيوم، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1946، وفي عام 1947 حصل على دبلوم القانون العام، ثم سافر الي فرنسا لبحصل من جامعة باريس على دبلوم في تاريخ القانون والقانون الروماني في عام 1949، ودبلوم في القانون الخاص في عام 1950، كما حصل على الدكتوراه عام 1957.

كما حصل الدكتور صوفي ابو طالب على دبلوم في  قوانين البحر المتوسط من جامعة روما عام 1959، والتحق بهيئة تدريس كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم تدرج في وظائف هيئة التدريس حتى وصل إلى درجة أستاذ ورئيس قسم تاريخ القانون.

مناصب شغلها الدكتور صوفي أبو طالب

ثم تم تعيينه نائبا  لرئيس جامعة القاهرة،  في الفترة من عام 1973 حتى عام 1975، ثم رئيسا لجامعة القاهرة في الفترة من عام 1975 حتى عام 1978.

اٌنتخب الدكتور صوفي ابو طالب عضوا بمجلس الشعب عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم،  عام 1976، وكان وتولي رئاسة لجنة التعليم بالمجلس، ثم شغل منصب رئيس مجلس الشعب، في الفترة  من نوفمبر عام 1978 حتى فبراير عام 1983.

وتولي منصب رئيس جمهورية مصر العربية عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في الفترة من 6 إلى ‌14 أكتوبر عام 1981، حسب نص دستوري 1971، لتولي رئيس مجلس الشعب منصب رئيس الجمهورية في حالة خلو المنصب لاي سبب، ويستمر حتي يتم الاستفتاء علي الرئيس، ولم يكن وقتها يتم طرح الرئيس للانتخابات العامة، بل كان مجلس الشعب يطرح اسم الرئيس للاستفتاء العام.

وقد  الدكتور صوفي ابو طالب،  على العديد من الجوائز والأوسمة، ومنها" وسام جوقة الشرف من الحكومة الفرنسية عام 1977 وجائزة الدولة التقديرية عام 1990 ".

وتوفى الدكتور صوفي ابو طالب يون   21 فبراير عام  2008 فى ماليزيا، عن عمر يناهز 83 عامًا.

 

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