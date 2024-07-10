حالة الطقس غدا الخميس 11- 07- 2024 في محافظة الفيوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 41 درجة نهارا، 26 درجة ليلا.

شروط هيئة الأرصاد الجوية لقياس درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

1-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء.

2-لا يتأثر بالرياح.

3- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة الطقس علي سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

نصائح للمواطنين بشأن الطقس الحار

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها:

1-شرب السوائل بكميات كبيرة

2-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة

3-ارتداء غطاء واقي للرأس

4-عدم ترك مواد قابل للاشتعال فى السيارات

5-عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة

نصائح لحماية الأطفال من حمو النيل

وأضاف شبيب، أن هذا الطفح الجلدي يعرف بإسم حمو النيل، وللوقاية منه حفاظا على راحة وصحة الطفل، يجب اتباع بعض النصائح، ومن طرق حماية الأطفال من حمو النيل:-

1-تخفيف ملابس الطفل والحرص على إلباسه ملابس قطنية فاتحة وخفيفة.

2-إحمام الطفل الرضيع مرتين في اليوم بماء بارد من الصنبور وعدم استخدام اللوفة.

3-تهوية المنزل باستمرار على مدار اليوم.

4-يجب جلوس الطفل فى مكان به تكييف على درجة حرارة 25 أو مروحة لطيفة.

5-يجب دهان جلد الطفل بالمرطبات التى تقلل فرص الإصابة لحمة النيل

تقديم المشروبات الغازية للصغار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة مئوية

والسواحل الشمالية 34 درجة مئوية

جنوب سيناء 41 درجة مئوية

شمال الصعيد 42 درجة مئوية

جنوب الصعيد 44 درجة مئوية

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