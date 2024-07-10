الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

مقرر المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الفيوم: انخفاض معدل المواليد بنسبة 20.7%

جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، فيتو

قالت  ايناس جبيلي مقررة المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الفيوم، أن محافظة الفيوم تواجه مجموعة من التحديات، منها ارتفاع معدل الزيادة السكانية بالريف، ما يدل على ترسّخ بعض العادات والتقاليد، كالزواج المبكر"القاصرات"، والإنجاب المبكر، وهناك تحسنا ملحوظا في معدلات المواليد بجميع مراكز المحافظة، حيث بلغت نسبة المواليد لعام 2023، نحو 20,7%.

جاء ذلك أثناء حضور اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذي عقده الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، بحضور الدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان والدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لمتابعة مؤشرات الزيادة السكانية بالمحافظة.

تحسن ملحوظ في مؤشرات الزيادة السكانية في  المراكز

وأوضحت  مقرر فرع المجلس القومي للسكان، بعض مؤشرات الزيادة السكانية الخاصة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال المرحلة الماضية، مقارنة بمؤشرات الجمهورية، وما اتخذ من إجراءات، للحد من الزيادة السكانية، بناءً على توجيهات السيد المحافظ، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، بالإضافة إلى عرض بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية، واستعراض أهم مؤشرات المسح السكاني 2021/2024، ومقارنة محافظة الفيوم بالوجه القبلي، وإجمالي الجمهورية.

محاور المبادرة القومية الألف يوم الذهبية 

 يذكر أن  الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، استعرضت أثناء الاجتماع  آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة القومية  «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.

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