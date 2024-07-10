جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لقرية مطول بإطسا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكليات الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والزراعة، والآداب، قافلة شاملة، بقرية مطول التابعة لمركز اطسا، اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة الصحية بالقرية.

الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم العيسوي، إن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي والعلاج إلى 1215 حالة، فقد تم الكشف على 235 في تخصص العظام 107 حالات أسنان و235 حالة باطنة و210 أطفال و85 حالة نسا و120 حالة رمد و193 حالة جلدية.

تصنيع الزبادي والجبن الدمياطي ورشة عمل نظمتها كلية الزراعة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الزراعة نظمت علي هامش القافلة تدريبا عن كيفية تصنيع منتجات الألبان، وحاضر فيها الدكتورة وداد عزب متري الأستاذ بقسم الألبان بكلية الزراعة، وتناول التدريب كيفية تصنيع الزبادي، وشرح مراحل التصنيع بجودة عالية، بالإضافة إلى كيفية انشاء مشروع زبادي صغير، بحيث يكون مصدر دخل مستمر للفرد، كما تم تصنيع جبن دمياطي مع شرح مراحل إنتاجه بطريقة مبسطة مع آلية حفظ المنتج بالطرق الصحيحة، واستفاد من التدريب 50 سيدة من ربات البيوت.

إسعاف المصاب ندوة نظمتها كلية التمريض

وتابع أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة بعنوان الإسعافات الأولية، تناولت كيفية مساعدة المريض، والمحافظة على حياة المصاب، وكيفية الاتصال بالإسعاف وتشخيص الإصابة، وعدد الإصابات ومدى استجابة المصاب، ووصف العنوان بدقة، وكيفية التعامل مع المصاب لحين وصول الإسعاف والتأكد من الأمان وتقديم المساعدة الممكنة للمريض، وضرورة وجود صندوق الإسعافات ومكوناتها (شاش طبي، قطن، أشرطة لاصقة، رباط ضاغط، كحول، قفازات وغيرها من الأدوات والأدوية الممكنة).

ندوة عن الهجرة غير الشرعية نظمتها كلية الآداب

كما تم تنظيم ندوة توعية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، تناولت مخاطر الهجرة غير الشرعية والطرق المستخدمة في الهجرة مثل القوارب المتهالكة والتي قد تؤدي إلى الموت في عرض البحر أو التعرض للسجن أو الترحيل أو العمل في الأعمال الدونية والتعرض للتمييز العلني وغير العلني، وقد يتعرض المهاجرين من الشباب إلى الانزلاق للعمل في أعمال إجرامية، أو أعمال مرتبطة بالإتجار في البشر، وتجارة السلاح أو المخدرات أو غيرها من الأعمال المنافية للأخلاق، واستفاد من التدريب 30 سيدة من ربات البيوت.

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