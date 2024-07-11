محافظ الفيوم: المحافظة تلقت 14100 طلب للتصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، مع المسئولين عن ملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل.

وشدد محافظ الفيوم على تسريع وتيرة العمل والأداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس

بيان بمن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء

تابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 14100 طلب للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكدًا علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.

ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي مدقق، بعدد الطلبات التى قدمت للتصالح في بعض مخالفات البناء، لكل شهر على حده، منذ فتح باب التقدم للتصالح بداية شهر مايو الماضي حتى الآن، بهدف الوقوف على مدى الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.

تحديد نطاق المباني للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بسرعة الانتهاء من تحديد نطاقات المباني المقدم بشأنها طلبات للتصالح، من حيث كونها بنطاق الأراضي الزراعية أم لا، وداخل الحيز العمراني أو خارجه، مؤكدًا على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح.

وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، وسير العمل به ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.

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