توقيع الكشف على 1098 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٨ حالة بمختلف التخصصات خلال قافلة طبية علاجية بقرية الضهرية بإيتاي البارود والتي أقيمت تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

وتأتي القافلة استمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

قافلة طبية مجانية بمركز ايتاي البارود بالبحيرة

ونظمت مديرية الصحة بالبحيرة بالتنسيق مع مؤسسة للأعمال الخيرية بمحافظة الجيزة ووحدة السكان بمحافظة البحيرة قافلة طبية علاجية بقرية الضهرية بمركز إيتاي البارود تم خلالها الكشف على ١٠٩٨ حالة بمختلف التخصصات تنوعت بين عيادة للرمد ١٢٣ كشف وعيادة العظام بواقع ١٠٤ كشف، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة بواقع ١٥٠ كشفا وعيادة ️الأطفال ٤٧٩ كشفا.

وتأتي القافلة في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في محافظة البحيرة وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٨ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٨ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٨ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٨ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٨ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٨ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

توقيع الكشف الطبي على ١٠٩٨ مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة