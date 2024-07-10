الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تستقبل وفودا من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة

محافظ البحيرة تستقبل
محافظ البحيرة تستقبل وفود الكنائس التهنئة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بمكتبها وفود من الكنيسة الأرثوذكسية القمص ثاوفيلس نسيم - نائب عن الأنبا باخوميوس والقمص  باخوم إميل والدكتورة  بشارة عبد الملك - مسئول العلاقات العامة بالكنيسة،كما استقبلت القس أمجد ايوب - راعي الكنيسة الانجيلية والوفد المرافق لهم.

 

محافظ البحيرة تستقبل وفود من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة بتولي مهام عملها الجديد

 

حيث قدم الوفد التهنئة للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة  على ثقة القيادة السياسية بتوليها  منصب محافظ البحيرة، مؤكدين على وحدة الصف وأن نعمل تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته، متمنين لها دوام التوفيق واستمرار الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما رحبت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة  بالوفد، معربة عن اعتزازها وتقديرها لهذه اللفتة الطيبة،  مؤكدة على عمق الروابط وأواصر المحبة والإخاء والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى يتميز بها الشعب المصرى، فعلينا أن نحافظ علي وحدة وطننا والنسيج الواحد من أجل استمرار مسيرة التنمية لتحقيق المصلحة العامة.

محافظ البحيرة تستقبل وفود من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة
محافظ البحيرة تستقبل وفود من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة
محافظ البحيرة تستقبل وفود من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة
محافظ البحيرة تستقبل وفود من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة
محافظ البحيرة تستقبل وفود من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة
محافظ البحيرة تستقبل وفود من الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة

 

 

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