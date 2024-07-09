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محافظ البحيرة تلتقي رئيس جامعة دمنهور، وتؤكد على أهمية التعاون المشترك

محافظ البحيرة ورئيس
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على أهمية التعاون المشترك مع جامعة دمنهور بمراكزها ومؤسساتها البحثية، والتي تذخر بالعديد من الرموز الأكاديمية المتميزة والمتخصصين في كافة مجالات العلم والمعرفة، والذين نبغوا وذاع صيتهم في العديد من التخصصات، وذلك تفعيلًا للمشاركة المجتمعية ودعمًا لجهود التنمية بالمحافظة، وتبادل الخبرات فى قطاعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والتنمية السياحية لمحافظة البحيرة.

 

محافظ البحيرة تلتقي رئيس الجامعة وتؤكد على أهمية التعاون المشترك

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة  محافظ البحيرة بالدكتور/ إلهامى ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والوفد المرافق له، بمكتبها بديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين المحافظة وجامعة دمنهور، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة.

 

كما رحبت الدكتورة محافظ البحيرة،  برئيس الجامعة ونوابه، معربة عن سعادتها وتقديرها لقيادات جامعة دمنهور، على تشريفهم، وتهنئتها بالمنصب الجديد.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، بدور جامعة دمنهور في بناء الإنسان المصري، ودعم خطط وجهود التنمية المستدامة في مصر لافتة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وكوادرها المتميزة، وتفعيل دورها الإيجابي في المشاركة المجتمعية، باعتبارها الذراع العلمية وبيت الخبرة الأول للمحافظة من خلال ما تقوم به من تقديم الاستشارات والخبرات العلمية للمحافظة في جميع المجالات، ودعم المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها في كافة القطاعات، خاصةً فى قطاعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والتنمية السياحية، وكذا وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، وذلك في ظل رعاية ودعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قدم رئيس جامعة دمنهور، التهنئة للسيدة الدكتورة/محافظ البحيرة، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهام عملها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، واستكمال مسيرة التنمية، والتطوير داخل المحافظة، مشيرًا إلى إنه على ثقة كبيرة فى نجاح جهود المحافظة فى تحقيق التكامل، والربط بين المؤسسات التنفيذية والجهات الشريكة فى عملية التنمية داخل المحافظة، لدعم مسيرة البناء، والتطوير التي تشهدها المحافظة من مشروعات قومية ضخمة، وطفرة غير مسبوقة في مجال التنمية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع المحيط، والخدمات المتنوعة التي تقدمها في المجال الأكاديمي، والبحثي، ودورها التثقيفي، وتسخير كافة إمكانياتها العلمية، لحل مشاكل المجتمع، والمساهمة في مجهودات تنمية المحافظة.

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