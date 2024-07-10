توقيع الكشف الطبي على 995 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن توقيع الطبي على 995 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية عرقوب بأبو المطامير بوجود 9 عيادات طبية.

توقيع الكشف الطبي على ٩٩٥ مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

وتأتي القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع. وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره.

قافلة طبية مجانية بابو المطامير في البحيرة

ونظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية عرقوب بكوم حماده يومي الإثنين والثلاثاء ٨و٩ / ٧/ ٢٠٢٤ م، وتم الكشف خلالها على ٩٩٥ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية .

القوافل الطبية العلاجية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتى الباطنة ٣٠٥ - عيادتى الأطفال ٢١١ - الجراحة ١٢٢ - النساء ٦٢ - تنظيم الأسرة ١٥ - العظام ١٤١ - الجلديه ١٣٩ )



بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.