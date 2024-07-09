الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تجتمع بمجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث المشاكل والمعوقات

محافظ البحيرة، فيتو
محافظ البحيرة، فيتو

التقت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة لمناقشة خطط العمل المستقبلية والمشاكل والمعوقات للعمل علي حلها.

حيث قامت الدكتورة  جاكلين عازر - محافظ البحيرة اليوم بعقد اجتماعا مع محمد الشريف - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة لبحث آليات العمل خلال المرحلة القادمة والوقوف على المشاكل والمعوقات والعمل على حلها.

حيث أكدت الدكتورة  جاكلين عازر - محافظ البحيرة  على ضرورة وضع استراتيجيات تعتمد على رؤى جديدة ومقترحات مبتكرة لحل المشكلات بطرق تتماشى مع تطلعات المواطنين وتعزز من كفاءة استغلال موارد المحافظ.

كما تم خلال الاجتماع التعرف على بعض المشروعات التي تقوم  الغرفة التجارية بتنفيذها، ووجهت الدكتورة  جاكلين عازر - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات للتأكد من وجود  السجل التجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ البحيرة تجتمع بمجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث المشاكل والمعوقات
محافظ البحيرة تجتمع بمجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث المشاكل والمعوقات
محافظ البحيرة تجتمع بمجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث المشاكل والمعوقات
محافظ البحيرة تجتمع بمجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث المشاكل والمعوقات
محافظ البحيرة تجتمع بمجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث المشاكل والمعوقات

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