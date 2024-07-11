الخميس 11 يوليو 2024
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حملات مكثفة لضبط أسعار السلع بالشرقية

حملات يومية لضبط
حملات يومية لضبط اسعارالسلع بمحافظة الشرقية, فيتو

توجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء  الزقازيق وحي ثان والقنايات ومنيا القمح وديرب نجم برفقة مفتشي الإدارات التموينية للمرور على المحال التجارية والمخابز المختلفة للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها ومدى توافرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

استمرار توريد القمح لصوامع الشرقية

تعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافة الأنشطة التجارية. 

محافظ الشرقية: نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بكافة الخدمات

التزام أصحاب المحال بالأسعار 

كما تم التأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقًا للقانون والإلتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية فضلًا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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