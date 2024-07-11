حملات مكثفة لضبط أسعار السلع بالشرقية

توجه رؤساء مراكز ومدن وأحياء الزقازيق وحي ثان والقنايات ومنيا القمح وديرب نجم برفقة مفتشي الإدارات التموينية للمرور على المحال التجارية والمخابز المختلفة للتأكد من أسعار السلع وصلاحيتها ومدى توافرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية بتكثيف المرور اليومي على كافة الأنشطة التجارية.

التزام أصحاب المحال بالأسعار

كما تم التأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة ومزاولة النشاط طبقًا للقانون والإلتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التموينية والصحية فضلًا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.