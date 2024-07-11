استمرار توريد القمح لصوامع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

تحقيق الأمن الغذائى المصرى

وثمّن جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٥١٥٣ طنا و٨٩٠ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

متابعة الأرصدة ونوعية الأقماح

أشارت إلى أنه يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع مضيفة أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الاستلام.

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