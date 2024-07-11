الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

استمرار توريد القمح لصوامع الشرقية

توريد القمح صوامع
توريد القمح صوامع الشرقية, فيتو

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

توريد 606 آلاف طن قمح لصوامع الشرقية

تحقيق الأمن الغذائى المصرى 

وثمّن جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين 

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده  اليوم من الأقماح بلغ ٦١٥١٥٣ طنا و٨٩٠ كيلو قمح  إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

صوامع الشرقية تستقبل 608 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

متابعة الأرصدة ونوعية الأقماح 

أشارت إلى أنه يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع مضيفة أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الاستلام.

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لمحاصيل الاسترلتيجية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية القطاع الزراعى الدولة المصرية التوسع فى زراعة المحاصيل فايزة عبدالرجمن وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية

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