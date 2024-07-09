مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية تجتمع بتمريض المستشفيات

عقد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماعا ضم البعض من تمريض مستشفيات الفرع والمتمثلة فى المبرة والعاشر من رمضان وفاقوس.

اجتماع مدير عام الفرع مع التمريض -فيتو

مدير إدارة الجودة بالفرع

وافتتح مدير عام الفرع الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بدورهم وتميزهم فى عملهم وتمنى منهم المزيد فى المرحلة القادمة شرحت الدكتورة ريهام محمود مدير إدارة الجودة بالفرع الملف الطبى والسلبيات التى صادفتها أثناء المرور.

اجتماع مدير عام الفرع مع التمريض -فيتو

ورشة عمل عن قرحة الفراش

كما تم تنظيم ورشة عمل عن قرح الفراش وعمل الحقنة الشرجية.

اجتماع مدير عام الفرع مع التمريض -فيتو

حضور ورشة العمل من الاطباء

وجاءت الورشة فى حضور الدكتورة هناء أحمد رشيد مدير مستشفى المبرة بالزقازيق بالإضافة الى الدكتورة داليا عيد مدير المكتب الفنى بالفرع ومعهما هالة حسنى مدير التمريض بالفرع.

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