الخميس 11 يوليو 2024
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محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

إزالة تعدي على الأراضي
إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية، فيتو

قامت محافظة الشرقية بإزالة 12 حالة تعد بمساحة 2417 متر مباني و5 حالات تعد بمساحة 38 فدانا و12 قيراطا و12 سهما على الأراضي الزراعية  بمراكز (الزقازيق- منيا القمح- أبو حماد - بلبيس - الحسينية - أولاد صقر - فاقوس

ازالة التعديات بالشرقة -فيتو

إزالة 26 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية

تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 23 للإزالة 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23..لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة التعديات بالشرقية، فيتو

قطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت في خامس أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بـ قطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

إزالة التعديات بالشرقية، فيتو

التصدي لأي محاولة بناء بدون ترخيص 

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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الزقازيق ابوحماد منيا القمح اولاد صقر مركز فاقوس الحسينية الأراضى الزراعية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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