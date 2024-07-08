الإثنين 08 يوليو 2024
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محافظات

إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة 34 حالة تعدي
ازالة 34 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

قامت  الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية  في ثان أيام المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

ازالة التعديات يالشرقية -فيتو

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وتم تنفيذ 29 حالة تعد بمساحة 3745 متر مباني وإزالة 5 حالات تعدي بمساحة 14 فدانا و19 قيراط و2 سهم على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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ازالة التعديات يالشرقية -فيتو

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.تمشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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