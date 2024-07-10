إزالة 26 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية
قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك في رابع أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23لازالة التعديات،
تنفيذ 26 حالة ازالة فى المهد
وتم تنفيذ إزالة لعدد إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 2399 متر مباني و7 حالات تعدي بمساحة 15 فدان و10 قيراط و18 سهم على الأراضي الزراعية بمراكز ( الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - بلبيس - أبو كبير - الحسينية - أولاد صقر - ديرب نجم - كفر صقر - الإبراهيمية - فاقوس).
محافظ الشرقية
وأكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها
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