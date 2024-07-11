ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية الموسعة بنطاق المراكز والمدن لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.



وشنت مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي شبين الكوم وقويسنا حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والجزارة والثلاجات برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة الصحة العامة والمجازر.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة بالمنوفية

وأسفرت عن ضبط 400 كجم لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.