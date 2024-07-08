محافظ المنوفية يستقبل مدير الأمن والأمن الوطني لتهنئته بتجديد الثقة

استقبل مساء، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، واللواء أحمد خضر مدير الأمن الوطني، وذلك لتقديم التهنئة عقب تجديد ثقة القيادة السياسية لفترة جديدة.

مناقشة الملفات الحيوية

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد عبدالله والعميد محمد خميس، وخلال اللقاء تم بحث آليات التعاون المشترك ومناقشة عددًا من الملفات الهامة والحيوية بالمحافظة.

وأشار المحافظ على أهمية الدور الحيوي والهام لرجال الشرطة فى تحقيق الانضباط والعمل على تطبيق القانون وحفظ الأمن واستقرار البلاد، مؤكدًا حرصه علي تحقيق التعاون المستمر لاستكمال مسيرة التنمية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.