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الابن العاق، يقتل والدته ببندقية خرطوش ويصيب والده بمركز الباجور في المنوفية

مصرع ربة منزل واصابة
مصرع ربة منزل واصابة زوجها على يد نجلهما بالمنوفية، فيتو

أقدم ابن عاق على قتل والدته وإصابة والده بعد إطلاق النار عليهما إثر خلافات عائلية بقرية مسجد الخضر التابع لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بقيام "محمد. ش" بإطلاق النار من بندقية خرطوش على والديه بسبب خلافات عائلية.

وبالانتقال والفحص تبين استقبال مستشفى الباجور التخصصي "حمدي.م.ا" 71 عامًا مصابًا بطلق خرطوش بالقدم، وزوجته "هدى. إ. م" 60 عامًا مصابة بطلق ناري وفشلت جميع محاولات الطاقم الطبي في إنقاذها، وذلك إثر قيام ابنها بإطلاق النار عليهما.

وتم ضبط الابن العاق بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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