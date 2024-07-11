نشاط مكثف لرؤساء المراكز لرفع الإشغالات والقمامة بالشرقية

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بجولة ميدانية صباحية، للتأكد من كفائة الطرق المؤدية من وإلى المدينة حيث استهل الجولة بالمرور على قطاع المدينة من كوبرى الجامعة باتجاه طريق شيبه ومصنع الزيت والصابون لمتابعة استكمال أعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءة الطرق والنظافة العامة.

متابعة أعمال النظافة بطريق بردين والعصلوجى

كما قام بالتوجه إلى طريق الوحدة المحلية بالزنكلون وطريق العصلوجى لمتابعة انتظام سير الأعمال وتسوية الطريق بالجليدر والمكنسة لرفع السفوحة، كما تابع أعمال النظافة على طريق الوحدة المحلية ببردين من رفع الأتربة والمخلفات لتحقيق السيولة المرورية الكافية لمرتادى الطرق العامة.

تعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامه ونقلها للنقطة الوسيطة حفاظًا على صحة المواطنين.

النظافة المستمرة بحى أول وثان بالزقازيق

وقام يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق أعمال النظافة بالطرق والشوارع داخل الحى فضلًا عن قص وتهذيب الأشجار وريها لإظهار الشكل الجمالي والحضاري لشوارع العاصمة.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

كما قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق صباح اليوم بالمرور على مقر الحملة الميكانيكية بالصيادين للتأكد من خروج جميع المعدات، كما قام بالمرور على شوارع الحي لمتابعة سير العمل وشدد على تكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة ومازال العمل جاريا على مدار اليوم تحت إشراف نواب رئيس الحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة

وقام المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع نواب رئيس المركز ومدير قسم الإنارة العامة بالمجلس، بمتابعة أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات وخفض الإنارة بعدد من شوارع المدينة ومنها ( الدروس - انقيزه - كفر البلاسى - المنشيه الجديدة - الإنتاج ) بالإضافة لإصلاح كشك كهرباء مصنع الثلج، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

الإدارة الصحية تكامح ناقلات الأمراض بفاقوس

وقامت الإدارة الصحية بفاقوس وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة فى وضع خطة للترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، وتم رش الحشرات الطائرة والذباب البالغ بشوارع متفرقة بالمدينة، وكذلك بالحدائق العامة والمتنزهات،ط.

استخدام جهاز التيفا للقضاء على الناموس

بالإضافة لاستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة صباحًا مساءًا، للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، كما تواصل رئاسة المركز أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع بالإضافة لاستكمال أعمال الدهانات والتجميل.

متابعة أعمال النظافة على مدار اليوم

كما قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بتكليف الأستاذ هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية وقسم الحملة الميكانيكية وقسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بالمدينة لتظهر بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

متايعة وتكثيف حملات النظافة بانحاء مشتول السوق

و تواصل رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق نشاطها المكثف برئاسة أيمن هيكل رئيس المركز وبمشاركة ماهر عبد البر نائب رئيس المركز لمتابعة وتكثيف حملات النظافة في كافة أنحاء المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة، وكذا متابعة الحملة الميكانيكية للتأكد من خروج المعدات والسيارات في المواعيد المحددة وصيانتها.

الإشراف على النظافة بههيا

كما قام صباح اليوم المحاسب السيد صبحى رئيس مركز ومدينة ههيا بالمتابعة والإشراف على أعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة والمداخل الرئيسية والطرق الجانبية.

متابعة إدارة المخلفات الصلبة بمنيا القمح

وفى صباح اليوم تابع أشرف عامر رئيس مركز ومدينه منيا القمح بمتابعة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية لرفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش وكنس جميع الطرق ورفع القمامة والأتربة والعوائق بشوارع المدينة، وتم إرسال جميع المعدات إلى النقطة الوسيطة لنقل القمامة هناك تمهيدًا لرفعها إلى المقلب العمومي بمدينه العبور.

تنظيم الحركة المرورية خلال سوق الخميس الأسبوعي

كما قام الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بتنظيم الحركة المرورية خلال سوق الخميس الأسبوعي بمدينة بلبيس ورفع كافة الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة للحفاظ على السيولة المرورية بالسوق ومنع أى تكدسات.

رفع تراكمات القمامة من الإبراهيمية

وتابع عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال منظومة النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية بالتنسيق مع محمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة حيث تم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتم تنظيف مداخل المدينة ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة.

قص وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات

كما تم قص وتهذيب الأشجار وريها ودهان البلدورات وذلك لإظهار الشكل الجمالي، كما تم متابعة رؤساء الوحدات المحلية بالحلوات وكفور نجم ومباشر أعمال منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى بمجهودات عمال تحسين البيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية وتم نقل المخلفات للمحطة الوسيطة بعزبة التل.