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محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة إنشاء مدرسة طحا المرج

محافظ الشرقية يعقد
محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة إنشاء مدرسة طحا المرج

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، في حضور ممثلًا عن الشركة المنفذة لأعمال إنشاء مدرسة طحا المرج الرسمية للغات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية. 

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توفير بيئة تعليمية جيدة 

 وجاء ذلك للاطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء وتذليل كافة العقبات أمام الجهة المنفذة لإنهاء أعمالها طبقًا للجدول الزمني المحدد وحرصًا منه على توفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب والعاملين بقطاع التعليم. 

 

موقف تنفيذ إنشاء المدرسة 

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ مشروع إنشاء المدرسة، حيث أوضح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة مقامة على مساحة 3810 م ومكونة من دور أرضي وأربع طوابق علوية وتضم 14 فصلا بتكلفة 12 مليون و 164 ألفا و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 70 %.

 

الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية 

وأكد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة مع الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل ودخولها الخدمة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتعود بالنفع والفائدة على أبناء القرية والمناطق المجاورة لها.

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المحافظ اطمأن امتحانات للثانوية العامة بالمواد المتبقية 

كما اطمأن محافظ الشرقية من وكيل وزارة التربية والتعليم على سير إنتظام إمتحانات شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الإمتحان في المواد المتبقية، للتفوق والحصول على مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية. 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس احمد مرسي مدير عام الابنية التعليمية محافظة الشرقية على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم

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