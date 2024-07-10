محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

نشاط الوحدة العامة للطفل -فيتو

واستعرضت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال الـ ٦ أشهر الماضية حيث تلقت الوحدة أكثر من ٤١٥ بلاغا لأطفال معرضة للخطر من خط نجدة الطفل 16000 ومن النيابات العامة والجزئية ووسائل التواصل من كافة جهات الرصد.

واوضحت حمد ان البلاغات كانت مابين (١٢٦ إساءة جسدية - ٧٥ إساءة جنسية - ٣٧ تدخلات نفسية - ٥٩ حالات إهمال وتفكك أسري - ٩ حالات استغلال – ٢٤ حالات إيواء وإيداع أطفال بلا مأوى فى مؤسسات رعاية - ٤٨ طفل فى تماس مع القانون - ٢٨ خدمات -٩ زواج اطفال )

نشاط الوحدة العامة للطفل -فيتو

تقديم الدعم اللازم بكل انواعه

وتم تقديم الدعم اللازم اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا وقانونيًا وعمل خطة رعاية متكاملة وإدارة حالة كما تم التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل وتطبيق الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام.

اختيار الام المثالية والمرشحات للمنافسة على مستوى الجمهورية

كما قامت الوحدة بالمشاركة فى إجتماع اللجنة المحلية لإختيار الأم المثالية وذلك برئاسة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية وإستعراض قصص كفاح الأمهات المتقدمات ومدة فقدهم لعائل الأسرة ومستوى أبنائهم التعليمى ومن ضمنهم الأم ( البديلة - الأم من ذوى الهمم - الأم المعيلة لأبناء من ذوى الهمم) وذلك لإختيار الأمهات المرشحات للمنافسة على مستوى الجمهورية.

نشاط الوحدة العامة للطفل -فيتو

المشاركة فى اللجنة التنسيقية للسكان

وشاركت الوحدة ايضا فى إجتماع اللجنة التنسيقية للسكان وعرض عمل منظومة حماية الطفل والبيان التحليلى لبلاغات الأطفال المعرضة للخطر بالمراكز لعام 2023 م للوقوف على المشكلات الأكثر خطورة وإنتشارًا التى يتعرض لها الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له.

واجتماع مع لجنة الدعوة بالاوقاف

وتم عقد إجتماع مع مدير عام إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف وعرض البيان التحليلى للبلاغات وأنواع الإساءات خاصة الأنواع المستحدثة على المجتمع وذلك لعمل خطه تعاون مع المديرية وأهمها تخصيص داعى أو واعظ لكل لجنة فرعية لحماية الطفل بكل مركز للتواصل مع وحدة الحماية لمعرفة أهم الأخطار التى يتعرض لها الطفل بالمركز من واقع البلاغات لإدراجها فى الأنشطة والفعاليات الدعوية ومشاركة اللجنة فى إجتماعاتها للوقوف على حالات الخطر والخطط العلاجية والوقائية.

اجتماع وحدات الحماية العامة للطفل بمراكز المحافظة

وايضا عقد إجتماع لأعضاء وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بمراكز المحافظة لمناقشة بلاغات الاطفال المعرضه للخطر والوارده لعام 2024 م والتدخلات التى تمت فيها ومناقشة التقارير المرسلة للنيابات العامة والجزئية وإستعراض أهم التوصيات التى تدرج فى التقارير والتوجيه بتحقيق كامل الدعم النفسى والإجتماعى للضحايا من الأطفال الواردة فى البلاغات، وكذلك الدعم الإرشادى للأسر لتوعيتهم بكيفية التعامل مع أبنائهم من أجل توفير بيئه آمنة لهم.

نشاط الوحدة العامة للطفل -فيتو

تعزيز الخدمات المقدمة للمرأة بالمدينة الامنة

كما تم المشاركة فى إجتماع لجنة المدينة الآمنة للنساء بمدينه فاقوس ( واحة أمان ) برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لبحث سبل تعزيز الخدمات المقدمه للمرأة بالمدينة وبذل المزيد من الجهد خاصة بعد إختيار محافظة الشرقية للإنضمام لشبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم والمدن الآمنة.

وتم إجراء زيارة للمدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس لمناقشة التنفيذ الفعلى للمقترحات المطروحة من أعضاء اللجنة والجهات المشاركة وعمل يوم تعريفى بحضور العديد من الجهات للتعريف بالخدمات المقدمة فى واحة أمان، علما بأنه يتم مشاركة وحدة حماية الطفل يوم الأربعاء من كل إسبوع لعمل توعية وندوات ودعم إرشادى ونفسى وأنشطة وفعاليات متنوعة للفئات المستهدفة.

المشاركة فى ورشة عمل لرفع الكفاءة

كما تم مشاركه 12 من أعضاء الوحدة العامة والوحدات الفرعية لحماية الطفل بالشرقية لورشة عمل تهدف إلى رفع كفاءة قدرات الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في مجال الاضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين بهدف تعديل السلوك وتقديم الدعم النفسي المستمر لهم.

وايضا تم رصد الحالات التي تحتاج الى الدعم والتوجيه كذلك إستعراض الإضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين من قبل أطباء نفسيين متخصصين من الأمانة العامة للصحة النفسية لمده أسبوع بمحافظة القاهرة تحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.