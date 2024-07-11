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ثقافة وفنون

5 أفلام روائية قصيرة بنادي السينما المستقلة في مركز الإبداع الفني السبت المقبل

5 أفلام روائية قصيرة
5 أفلام روائية قصيرة بنادي السينما المستقلة، فيتو

تنظم سينما مركز الإبداع الفني، التابعة لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع المركز القومي للسينما عروض وتكريمات لأفلام وحدة دعم السينما المستقلة، وذلك في الثامنة مساء السبت القادم الموافق 13 يوليو الجاري. 

 وضمن فعاليات نادي السينما المستقلة، يعرض المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عددا من الأفلام إنتاج وحدة دعم السينما المستقلة التابعة للمركز التي يشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر، كما تتضمن الفعاليات تكريم مخرجين الأفلام المشاركة بالنادي. 

ويتم عرض كلًا من فيلم (البطاطا) إخراج محمد البدرى، و(فرحة) إخراج جيهان اسماعيل، (راضية) إخراج شيماء طافش، (الرؤية) إخراج محمد سحيو، و(بقعة سوده) إخراج أحمد شمس. 

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، وخلال فعاليات النادي يقوم الدكتور حسين بكر بتسليم شهادات التكريم للمخرجين. 

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية  ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر, والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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