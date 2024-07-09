الخميس، ليالي "السيرة الهلالية" ببيت السحيمي

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ليلة جديدة من ليالي السيرة الهلالية، وذلك في الثامنة مساء الخميس الموافق ١١ يوليو الجاري.

حيث تقدم الراوية نهال الهلالي مجموعة من المربعات الشعرية، وتغنيها الفنانة شيماء النوبي، كما يشاركن في إلقاء المربعات ضيف شرف الحفل الفنانة الصغيرة رؤية عمارة.

الفنانة شيماء النوبي

درست "شيماء النوبي" فنون الغناء والمقامات الموسيقية على يد العديد من الشيوخ والموسيقيين، واشتركت بالغناء في حفلات السيرة مع الشيخ زين محمود والراوي الكبير سيد الضوي، كما شاركت في العديد من الحفلات بالمراكز الثقافية في مصر والمهرجانات دولية في الجزائر ومهرجان جرش بالأردن.

الرواية نهال الهلالي

كما تتلمذت "نهال الهلالي" على يد كبار رواة السيرة الهلالية وحفظتها عن ظهر قلب ولها العديد من المشاركات في المراكز الثقافية بمصر.

رؤية عمارة

أما "رؤية عمارة" فتعد أصغر راوية للسيرة الهلالية وهى ابنة سوهاج، صاحبة الـ ١١ عاما، تدرس في الأزهر الشريف وحصلت على العديد من التكريمات من كبار الشعراء والنوادي الأدبية وتشارك في الحفل بإلقاء أجزاء من السيرة الهلالية بالزي والثوب الصعيدي.