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ثقافة وفنون

بيت الشعر العربي يعقد ندوة عن شعراء التسعينيات الأحد المقبل

ندوة شعراء التسعينيات..
ندوة شعراء التسعينيات.. نحو تقييم منصف للتجربة، فيتو

يعقد بيت الشعر العربي في مقره بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة جديدة بعنوان (شعراء التسعينيات.. نحو تقييم منصف للتجربة)، وذلك في  السابعة مساء الأحد المقبل الموافق 14 يوليو الجاري.

ويشارك في ندوة "شعراء التسعينيات.. نحو تقييم منصف للتجربة" الناقد الدكتور سمير مندي أستاذ الأدب بالجامعة الأمريكية، والشاعر عزمي عبد الوهاب صاحب دواوين (النوافذ لا أثر لها) و(الأسماءُ لا تليق بالأماكن) والكاتب الصحفي سيد محمود، والشاعر عبده المصري صاحب أفضل ديوان عامية في معرض كتاب ٢٠٢٤ بعنوان (الحياة مكنتش أحلى)، السيناريست والشاعر صادق شرشر.

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بيت الشعر العربي مركز إبداع الست وسيلة قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور سمير مندي الشاعر عزمي عبد الوهاب الكاتب الصحفي سيد محمود صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش

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