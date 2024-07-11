بيت الشعر العربي يعقد ندوة عن شعراء التسعينيات الأحد المقبل

يعقد بيت الشعر العربي في مقره بمركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة جديدة بعنوان (شعراء التسعينيات.. نحو تقييم منصف للتجربة)، وذلك في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق 14 يوليو الجاري.

ويشارك في ندوة "شعراء التسعينيات.. نحو تقييم منصف للتجربة" الناقد الدكتور سمير مندي أستاذ الأدب بالجامعة الأمريكية، والشاعر عزمي عبد الوهاب صاحب دواوين (النوافذ لا أثر لها) و(الأسماءُ لا تليق بالأماكن) والكاتب الصحفي سيد محمود، والشاعر عبده المصري صاحب أفضل ديوان عامية في معرض كتاب ٢٠٢٤ بعنوان (الحياة مكنتش أحلى)، السيناريست والشاعر صادق شرشر.