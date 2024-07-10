الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الدفعة 16، فتح باب التقديم لبرنامج بيت جميل للفنون التراثية، تفاصيل

برنامج بيت جميل،
برنامج بيت جميل، فيتو

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن بدء تلقي نماذج الأعمال الفنية للمتقدمين بالدفعة السادسة عشر من برنامج “بيت جميل” الذى ينفذه ويشرف عليه قطاع الصندوق، وذلك حتى 24 أغسطس 2024 وذلك للعام الدراسي السادس عشر للدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية.

وينظم البرنامج بالإشتراك مع مؤسسة “الملك” البريطانية بمدرسة الفنون التقليدية "مؤسسة مجتمع جميل "، وينفذه كمنحة  لمدة عامين دراسيين للمصريين من جميع الأعمار لتعلم الحرف والفنون التقليدية بالفسطاط. 

ويمكن للمتقدم الحصول على استمارة المشاركة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، واستكمال متطلبات التسجيل وتقديم الملف حتى 24 أغسطس 2024، بمركز الفسطاط للحرف التقليدية، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، ماعدا يومى الجمعة والسبت، وسيتم عقد اختبارات القبول 31 أغسطس، ثم يحدد موعد للمقابلة الشخصية يقدم خلالها المتقدم نماذج من أعماله الفنية الإصلية.

برنامج بيت جميل

وتهدف الدبلومة لإعداد وتأهيل مجموعة ممن لديهم خبرات متميزة في مجالات الحرف التقليدية، عن طريق الدراسة والتدريب العملي علي مدي عامين كاملين بواقع 3 ايام في الأسبوع من العاشرة صباحا وحتي الرابعة مساء" في مجالات النجارة "قشرة الخشب"، الزجاج المعشق، النحاس، الخزف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش برنامج “بيت جميل”

مواد متعلقة

دفاع الفنان أبو الحسن يتهم المركز الطبي بالتسبب في وفاة الضحية الأولى

افتتاح معرض لدار الكتب ضمن الاحتفال بالعلاقات المصرية الصربية بالأعلى للثقافة

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

بسبب تخفيف الأحمال، خبير اقتصادي يطالب الحكومة باقتراض 3 مليارات دولار من البنك المركزي

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

المزيد
الجريدة الرسمية