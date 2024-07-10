الدفعة 16، فتح باب التقديم لبرنامج بيت جميل للفنون التراثية، تفاصيل

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن بدء تلقي نماذج الأعمال الفنية للمتقدمين بالدفعة السادسة عشر من برنامج “بيت جميل” الذى ينفذه ويشرف عليه قطاع الصندوق، وذلك حتى 24 أغسطس 2024 وذلك للعام الدراسي السادس عشر للدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية.

وينظم البرنامج بالإشتراك مع مؤسسة “الملك” البريطانية بمدرسة الفنون التقليدية "مؤسسة مجتمع جميل "، وينفذه كمنحة لمدة عامين دراسيين للمصريين من جميع الأعمار لتعلم الحرف والفنون التقليدية بالفسطاط.

ويمكن للمتقدم الحصول على استمارة المشاركة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، واستكمال متطلبات التسجيل وتقديم الملف حتى 24 أغسطس 2024، بمركز الفسطاط للحرف التقليدية، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، ماعدا يومى الجمعة والسبت، وسيتم عقد اختبارات القبول 31 أغسطس، ثم يحدد موعد للمقابلة الشخصية يقدم خلالها المتقدم نماذج من أعماله الفنية الإصلية.

برنامج بيت جميل

وتهدف الدبلومة لإعداد وتأهيل مجموعة ممن لديهم خبرات متميزة في مجالات الحرف التقليدية، عن طريق الدراسة والتدريب العملي علي مدي عامين كاملين بواقع 3 ايام في الأسبوع من العاشرة صباحا وحتي الرابعة مساء" في مجالات النجارة "قشرة الخشب"، الزجاج المعشق، النحاس، الخزف.