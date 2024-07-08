تكريم خاص للمخرج سعيد مرزوق بدار الأوبرا الخميس

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام في السيما"، مع المخرج أشرف فايق، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق ١١ يوليو الجاري، بسينما مركز الابداع الفني.

المخرج سعيد مرزوق

سعيد مرزوق هو مخرج وكاتب مصري، ولد عام ١٩٤٠م، وتربى في اسرة فقيرة، وتحمل عبء المسئولية في سن صغير نتيجة لموت والده. وعمل في الإذاعة الأوروبية، وكان مهتمًا أيضًا بالموسيقى، فعمل في إعداد البرامج الموسيقية، ثم انتقل للعمل بالتليفزيون المصري، فأخرج أغنية “أنشودة”.

ثم كتب وأخرج فيلم "أعداء الحرية"، وشارك به في مهرجان "ليبزغ" الألماني، وحصل على الجائزة الثانية في هذا المهرجان، ثم تلاه بفيلم "الطبول" الذي نال عنه جائزة الدولة في الإخراج والتصوير والمونتاج في ذلك العام.

كما اتجه بعد ذلك لإخراج أول أفلامه الروائية الطويلة "زوجتي والكلب" عام 1971، أخرج عددًا من المسلسلات مثل مسلسل "ابن سيناء"، ومسلسل "صقر قريش".

وتوفي في سبتمبر 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 74 عامًا.