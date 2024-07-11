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أخبار مصر

في جولة مفاجئة، محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق لمتابعة سير العمل خلال الإجازات

محافظ الجيزة في جولته
محافظ الجيزة في جولته
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

وأشار النجار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي.

جولة تفقدية اليوم بمستشفى الوراق المركزي

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بمستشفى الوراق المركزي للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى خلال الإجازات الرسمية.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي وقسم الأطفال والرعاية المركزة وقسم الحضانات وبنك الدم والصيدلية والأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية  للتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ

واطلع https://www.vetogate.com/5192053https://www.vetogate.com/5192055 على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ مشددا على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

كما حرص محافظ الجيزة خلال زيارته الميدانية على التحدث مع المرضى والمواطنين للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالب المرضى موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع عمل الصيانات لخطوط الصرف الصحي بالمستشفى.  

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ  والدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشئون الصحية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأحمد السكري رئيس حي الوراق.

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