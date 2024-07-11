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حملة تموينية مكبرة في الجيزة تضبط كميات دقيق ووقود قبل تهريبها للسوق السوداء (صور)

مدير مديرية تموين
مدير مديرية تموين الجيزة

 نفذت إدارة الرقابة المركزية والتجارة الداخلية، برئاسة هالة غريب، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، ووكيل وزارة التموين، حملة مكبرة في نطاق مركز ومدينة البدرشين ومنشأة القناطر، وذلك لضمان إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، ومنع التلاعب بالأوزان، وتهريب الدقيق، وحفاظًا على الأمن القومي في وصول الدعم لمستحقيه.

 

ضبط مخبز بلدي بحوزته 817 بطاقة ذكية

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدي بحوزته 817 بطاقة ذكية، وتم تحرير محضر جنح البدرشين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للعمل بالمخابز.

 

كما تم ضبط 75 بطاقة ذكية في مخبز بلدي بمنطقة طريق المنصورية، وتم تحرير محضر جنح منشأة القناطر.

ضبط تهريب دقيق بلدي مدعم

 كما تم خلال الحملة ضبط 478 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% لمطحن قطاع خاص بمنطقة منشأة القناطر، بوزن 50 كيلو جرام لكل شيكارة، وتم تحرير محضر جنح منشأة القناطر 276، كما تم عمل التقرير اللازم لمحاسبة المطحن وسداد الغرامة المقررة لصالح هيئة السلع التموينية.

 

ضبط كمية من البنزين قبل تهريبه بالسوق السوداء

وتم أيضا ضبط 2500 لتر من بنزين 80 في محطة وقود، وتم تحرير محضر جنح لتصرف الكمية في السوق السوداء.

وأكدت هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة أن هذه الحملة تؤكد حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة على مكافحة المخالفات والتجاوزات في مجال التموين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير رغيف خبز جيد للمواطنين بأسعار مناسبة، والحفاظ على الأمن القومي الغذائي.
 ودعت مدير المديرية جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

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