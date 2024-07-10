تكليفات عاجلة من محافظ الجيزة لرئيس مركز ومدينة أطفيح الجديد

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتعيين عز أمين عبد المجيد حسانين رئيسًا لمركز ومدينة أطفيح، وذلك اعتبارًا من تاريخ 14 يوليو 2024.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص محافظ الجيزة على تعزيز العمل الإداري داخل المحافظة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مختلف المناصب، وتحقيق التوافق بين احتياجات العمل ومؤهلات الموظفين.

السيرة الذاتية لرئيس مركز ومدينة أطفيح الجديد

ويتمتع عز أمين حسانين بسيرة ذاتية حافلة بالإنجازات، حيث شغل منصب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط خلال الفترة الماضية.

ويمتلك حسانين خبرات واسعة في مجال العمل الإداري والمحلي، مما يجعله مؤهلًا بشكل كبير لتولي هذا المنصب المهم.

تكليفات محافظ الجيزة لرئيس مركز أطفيح الجديد

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة أطفيح الجدي عز أمين حسانين بالعمل على تطوير مركز ومدينة أطفيح في جميع المجالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التواصل مع أهالي المركز والمدينة، وحلّ المشكلات التي تواجه المواطنين.