ضبط كميات ضخمة من القمح المهرب في حملة تموينية مفاجئة بالجيزة (صور)

نفذت إدارة الرقابة المركزية وإدارة تموين الصف حملة مفاجئة برئاسة هالة غريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، لضبط مخالفات التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارتين نقل ثقيل (مقطورة) محملتين بكميات ضخمة من القمح المحلي في منطقة جبل عرب أبو ساعد.

تحرير محضر جنح للمطحن

وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على السيارتين، والتوجه إلى مطحن العرب، حيث تبين من الفحص الظاهري نسبة تفريط 23.5% في القمح، وتم التحفظ على السيارتين والمقطورة بالمطحن لحين صدور قرار النيابة المختصة.



وقد شارك في الحملة محي إسماعيل مدير الرقابة المركزية، سلطان النجار رئيس الرقابة المركزية، أحمد الشافعي مدير إدارة تموين الصف.



وأكدت هالة غريب أن هذه الحملة تؤكد على حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة على مكافحة تهريب القمح والحفاظ على الأمن الغذائي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية الاقتصاد الوطني من الخسائر.



ودعت مديرية التموين بالجيزة جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.