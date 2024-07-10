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محافظ الجيزة يصدر قرارات تعيين جديدة لرئيسي حي بولاق الدكرور ومدينة أطفيح (مستند)

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارات جديدة شملت تعيينات لرئيس حي بولاق الدكرور، ورئيس مدينة ومركز أطفيح.

وأصدر محافظ الجيزة قرارا بتعيين محمود أحمد فؤاد طه حافظ القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، ليكون مكلفًا بأعمال رئيس حي بولاق الدكرور اعتبارًا من 2024/07/14.
 

كما كلف محافظ الجيزة، عز أمين عبد المجيد حسانين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح اعتبارًا من 2024/07/14.
 

وجاءت هذه القرارات في إطار حرص المحافظ على تعزيز العمل الإداري داخل المحافظة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مختلف المناصب، وتحقيق التوافق بين احتياجات العمل ومؤهلات الموظفين.
 

تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمدن

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة التزام جميع الموظفين بأعمالهم والقيام بها على أكمل وجه، والتحلي بروح المسؤولية والتعاون من أجل تحقيق أهداف العمل.ط، والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 

وتعتبر هذه القرارات خطوة هامة في سبيل تطوير العمل الإداري في محافظة الجيزة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

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