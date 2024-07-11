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أخبار مصر

في اليوم العالمي للسكان، 83 مليون شخص يضافون إلى سكان العالم كل عام (إنفوجراف)

اليوم العالمي للسكان،
اليوم العالمي للسكان، فيتو
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سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على الاحصائيات الخاصة بسكان العالم وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان.

واستغرق وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة الآلاف من السنين ثم زاد 7 أضعاف في خلال 200 سنة فقط، وفي 2011، وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة، ومتوقع وصولهم إلى 8.6 مليارات في 2030.

 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام

وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و9.8 مليار في عام 2050، و11.2 مليار في عام 2100، وفقا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة.

 

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