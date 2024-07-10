"الوزراء" يكشف فرص البنوك للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة (إنفوجراف)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن فرصة كبيرة للبنوك والمؤسسات المالية للاستثمار في الشركات الصغير والمتوسطة في مصر.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من الشركات العاملة في مصر، حيث توظف أكثر من 47 مليون مواطن، ما يجعلها فرصة كبيرة للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية أيضًا، فالسوق المصرية حاليًّا تضم أكثر من 12 مليون مشروع تجاري صغير.