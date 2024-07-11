46.4 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي تزامنا مع تشكيل الحكومة

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي ليصل إلى 46.4 مليار دولار وذلك بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وذلك بالإضافة إلى تحسن كبير في عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة تزامنًا مع تشكيل الحكومة الجديدة، منها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات مسجلًا 49.9 نقطة في يونيو 2024، وزيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ليصل إلى 46.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2024.