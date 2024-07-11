الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

غلاف غزة، فيتو
غلاف غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق رشقة صاروخية.

 

إصابة 12 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية

ومساء أمس، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 12 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية 10 منهم في قطاع غزة.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء الأربعاء، أن جنديين إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة خلال هجوم على حي الصبرة بغزة.

من ناحية أخرى، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة هندسية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في حي البرازيل شرق رفح الفلسطينية.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل بحماية قوات الاحتلال

جيش الاحتلال: إصابة 12 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

 

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