البورصة المصرية تكشف عن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بجلسات الأسبوع

البورصة المصرية، استكملت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، حيث احتلت مجموعة من الأسهم قائمة الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة التداولات بالبورصة المصرية، حسب موقع البورصة المصرية، والتى رصدتها “فيتو ” لحظيا وعلى مدار الساعه وجاءت كالتالي:

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الأسهم الأكثر ارتفاعا

كونكريت.

جيتكس.

الحديد والصلب.

العربية وبوليفار.

رمكو للقرى السياحيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

بيراميزا.

حديد عز.

م ( جى ام سي ).

النعيم.

شينى.

حركة تداولات ختام جلسه الاسبوع

هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.910 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28287 نقطة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 9095 نقطة

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% عند مستوى 2733 نقطة.