الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلى حماس

بزشكيان، فيتو
بزشكيان، فيتو

قالت حركة حماس اليوم الخميس إن إسماعيل هنية تلقى رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد فيها استمرار ‎إيران في نصرة الشعب الفلسطيني.

وبحسب «الجزيرة»، قال بزشكيان لهنية: "إيران تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال واجبا إنسانيا وتكليفا إسلاميا".

وأكد بزشكيان لهنية: "إيران مستمرة في دعمها الشامل للشعب الفلسطيني حتى تحقيق جميع أهدافه واسترداد حقوقه".

أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلي حزب الله

ويوم الإثنين، وجه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان رسالة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأكد مسعود بزشكيان في رسالته علي أن دعم ‎الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة ضد الكيان الصهيوني سيستمر بقوة.

30 يوليو، بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإيران

بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، بزشكيان يوجه رسالة للشعب الإيراني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حركة حماس حماس إسماعيل هنية الرئيس الإيراني بزشكيان الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

30 يوليو، بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإيران

السيسي يهنئ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على فوزه بالانتخابات الرئاسية

أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلي حزب الله اللبناني

بزشكيان رئيسا للبلاد.. نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية (انفوجراف)

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلى حماس

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة أليو ديانج

محافظ الدقهلية لصاحب منفذ خضروات بدكرنس: مخبي الأسعار ليه، علشان تبيع بمزاجك؟

تجديد حبس المتهمين بحرق 5 بائعين بالبنزين في الشرابية 15 يوما

المنتخب الأولمبي يطير إلى فرنسا بعد حل أزمة التأشيرات

منوعات

المزيد

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس 11-7-2024

ارتفاع أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

شيخ الأزهر لنائب رئيس إندونيسيا: عالمنا الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود والخروج بصوت موحد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية