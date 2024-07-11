أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلى حماس
قالت حركة حماس اليوم الخميس إن إسماعيل هنية تلقى رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد فيها استمرار إيران في نصرة الشعب الفلسطيني.
وبحسب «الجزيرة»، قال بزشكيان لهنية: "إيران تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال واجبا إنسانيا وتكليفا إسلاميا".
وأكد بزشكيان لهنية: "إيران مستمرة في دعمها الشامل للشعب الفلسطيني حتى تحقيق جميع أهدافه واسترداد حقوقه".
أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلي حزب الله
ويوم الإثنين، وجه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان رسالة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وأكد مسعود بزشكيان في رسالته علي أن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة ضد الكيان الصهيوني سيستمر بقوة.
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