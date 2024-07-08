أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلي حزب الله اللبناني

وجه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان رسالة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأكد مسعود بزشكيان في رسالته علي أن دعم ‎الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة ضد الكيان الصهيوني سيستمر بقوة.

حسن نصر الله يوجه رسالة إلي رئيس إيران الجديد

ويوم السبت، هنّأ الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مسعود بزشكيان، على انتخابه رئيسا لإيران.

وقال حسن نصر الله في رسالة تهنئة متوجها فيها للرئيس الإيراني المنتخب: "أبارك لكم الانتخاب، وأسأل الله أن يحفظكم ويعينكم على تحقيق آمال وتطلعات الشعب".

وأردف نصر الله: "في حزب الله وفي حركات المقاومة نتطلع لإيران كسند قوي ودائم للمقاومين والمظلومين".

وأضاف أمين عام حزب الله اللبناني في رسالته: "مع سيادتكم سنواصل الطريق حتّى النصر النهائي، وستكون ركيزته إيران الإسلامية القوية".