الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلي حزب الله اللبناني

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

وجه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان رسالة للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأكد مسعود بزشكيان في رسالته علي أن دعم ‎الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة ضد الكيان الصهيوني سيستمر بقوة.

 

حسن نصر الله يوجه رسالة إلي رئيس إيران الجديد

ويوم السبت، هنّأ الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مسعود بزشكيان، على انتخابه رئيسا لإيران.

وقال حسن نصر الله في رسالة تهنئة متوجها فيها للرئيس الإيراني المنتخب: "أبارك لكم الانتخاب، وأسأل الله أن يحفظكم ويعينكم على تحقيق آمال وتطلعات الشعب".

 

وأردف نصر الله: "في حزب الله وفي حركات المقاومة نتطلع لإيران كسند قوي ودائم للمقاومين والمظلومين".

وأضاف أمين عام حزب الله اللبناني في رسالته: "مع سيادتكم سنواصل الطريق حتّى النصر النهائي، وستكون ركيزته إيران الإسلامية القوية".

 

ما هي صلاحيات الرئيس في إيران بعد فوز مسعود بزشكيان؟.. أرفع مسؤول بالبلاد بعد المرشد الأعلى.. يوقع الاتفاقيات الدولية.. ويعين السفراء ويختار الوزراء

تحذير شديد اللهجة من أمريكا ضد لبنان بعد تصريحات نصر الله، اعرف التفاصيل

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حسن نصر الله الرئيس الايراني الجديد بزشكيان مسعود بزشكيان إيران حركات المقاومة حزب الله

مواد متعلقة

إيران تكشف حقيقة تعليق روسيا لعضويتها في "بريكس"

إصابة أمريكيين في الجليل بصاروخ أطلقه حزب الله

بزشكيان رئيسا للبلاد.. نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية (انفوجراف)

انتخابات إيران، خامنئي يوجه رسالة للشعب ومحافظ طهران يكشف مفاجأة بشأن نسب المشاركة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

بيراميدز يكتسح الاتحاد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري المصري (صور)

لا داعي لاستخراج الجثمان، لجنة طبية تراجع فحوصات وبروتوكول علاج اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية