الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

30 يوليو، بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإيران

مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان

أعلن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني مجتبى يوسفي أن مراسم تأدية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليمين الدستورية ستقام في 30 يوليو في مجلس الشورى الإسلامي.

مراسم تأدية الرئيس الإيراني  اليمين الدستورية

وقال في حديث لوكالة "تسنيم": "ستقام هذه المراسم بحضور رئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية وغيرهم من المسؤولين المدنيين والعسكريين في البرلمان الإيراني وسيؤدي خلالها الرئيس المنتخب اليمين على أن يستخدم كل ما لديه من كفاءة في أداء المسئوليات المنوطة إليه ومن ثم يوقع على القسم".

وأضاف: "بعد مراسم أداء اليمين وبحسب النظام الداخلي للبرلمان أمام الرئيس أسبوعين لتقديم وزراء الحكومة إلى البرلمان وسيتم التقييم في اللجان المتخصصة والتصويت على منح الثقة للحكومة".

وأعلنت الداخلية الايرانية السبت الماضي فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

 

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