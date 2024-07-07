إصابة أمريكيين في الجليل بصاروخ أطلقه حزب الله

أفادت قناة «العربية - الحدث»، اليوم الأحد، بإصابة مواطنين أمريكيين في الجليل الغربي، إثر سقوط صاروخ تم أطلقه من قبل حزب الله اللبناني.

حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن "حزب الله" عن عدة عمليات نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية طالت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب وقاعدة نيمرا غرب طبريا ومقر عمليات جوية في قاعدة ‏ميرون.

صواريخ حزب الله، فيتو

تجهيزات تجسسية في موقع الراهب

وقال الحزب اللبناني في بيانات منفصلة: "استهدف ‏ المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 8:45 صباح اليوم، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن نحو 60 صاروخا أُطلقت اليوم من جهة لبنان باتجاه إسرائيل.