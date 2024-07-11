حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

شهد سعيد، أثار تمثيل لاعبة الدراجات سعيد سعيد لمصر في أولمبياد باريس، حالة من الغضب الشديد بين المصريين، بعد تداول مقطع فيديو للاعبة، وهي تضرب زميلتها اللاعبة جنة عليوة، المرشحة لنيل جائزة في المسابقة، وأصابتها بشدة، حتى تمنعها من الفوز بالجائزة.

شهد سعيد لاعبة أثارت غضب المصريين

وتصدرت اللاعبة شهد سعيد تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد واقعة ضربها لزميلتها جنة عليوة، وفوز شهد بجائزة غير مستحقة، بعد ضرب وعرقلة جنة، التي كانت مرشحة للفوز بالجائزة.

صاحبة واقعة ضرب زميلتها شهد سعيد، فيتو

الغريب أن شهد سعيد، وبعد واقعتها اللاأخلاقية، كما وصفها النشطاء، تم اختيارها لتمثل مصر في أولمبياد باريس، لكن النشطاء وجماهير الكرة في مصر كشفوا الحقائق، مطالبين بمنع شهد من تمثيل مصر في أولمبياد باريس، وتساءلوا "شهد بنت مين في مصر؟!"

جنة عليوة سعيدة بمشاركة شهد سعيد

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليق لاعبة الدراجات جنة عليوة، التي تعرضت للضرب والإصابة من قبل شهد سعيد، حيث قالت جنة عن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس: "عمرها ما كسبت سباق، وعايزة الناس تشوفها وهي بتحقق المركز الأخير".

مينفعش مجرمة تمثل مصر في الاولمبياد..#شهد_سعيد لازم تتمنع من السفر..

و اتمني الفاسد أللى اختارها تمثل مصر يتحاسب pic.twitter.com/JI22zeTcTa — مد🇪🇬🇪🇬نية (@SecuEgy) July 10, 2024

علق الإعلامي هاني حتحوت على واقعة شهد سعيد فقال: "جنة عليوة لاعبة الدراجات المصرية في تصريحات عبر برنامج "الماتش" بشأن مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد "أنا الوحيدة في مصر التي أرغب في مشاركة شهد بأولمبياد باريس، مستواها الرياضي سيمنحها المركز الأخير".

امنعوا شهد سعيد من تمثيل مصر في الأولمبياد

وعبرت الإعلامية نهاوند سعيد عن غضبها لمشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس بعد واقعة ضربها لزميلتها: "امنعوا شهد سعيد من تمثيل مصر في أولمبياد باريس بعد تعمد إسقاط زميلتها چنه عليوة وكلنا نتذكر الفيديو الشهير!! اتحادات الدراجات المصري".

اللاعبة المضروبة من زميلتها جنة عليوة، فيتو

وقال الرياضي كريم سعيد: "أسوأ فيديو رياضي ممكن تشوفه فعلا... اللاعبة شهد سعيد فعلا تعمدت تخش على طريق زميلتها "جنة عليوة" وتعمدت توقعها عشان تاخد منها المركز الثالث في السباق والميدالية البرونزية.. ومش بس كدة.. ولا فكرت تشوفها أو تطمن عليها".

وعلق الإعلامي رامي رضوان " البنت ديه أسوأ ما يمثل #مصر.. ده نموذج نقدمه؟ عار وعيب".

ضرب شهد سعيد لزميلتها من أبشع المشاهد

وقال البلوجر وائل إمام: "مشهد شهد سعيد وهي بتضرب زميلتها بالدراجة وتوقعها بالمنظر دا على الطريق هو من أفظع المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك.. شهد لازم تتحاسب وأول قرار لازم يكون الشطب.. ياريت تعملوا حاجة صح مرة".

مينفعش مجرمة تمثل مصر في الأولمبياد..!#شهد_سعيد لازم تتمنع من السفر، والفاسد اللي اختارها تمثل مصر يتحاسب



pic.twitter.com/ShnfVfGZ3i — Azza Rakha (@3zza_rakha) July 10, 2024

كشف البلوجر عمرو مصطفى عما حدث للاعبة جنة على يد شهد، فقال: "اللي زي شهد سعيد دي في أي مكان في العالم كان زمانها اتوفقت عن ممارسة النشاط الرياضي مدى الحياة، اللي عملته دا ضد كل الأعراف والمواثيق الأوليمبية أصلًا!! بس انا متأكد اننا لو صبرنا شوية كدا ودعبسنا وراها هنلاقيها تعرف فلان الفلاني أو قريبة علان العلاني، بس باقولك ايه، هو انت متخيل ان دا بس اللي حصل؟! اللاعبة جنة عليوة التي ضُربت ووقعت، لما حصل اللي حصل تم نقلها للمستشفى بعربية ملاكي، تخيل أنه حتى ماتمش نقلها من على الأرض بنقالة بطريقة صحيحة!! نقلوها بسيارة ملاكي وكملو تتويج اللاعبات اللاتي فزن، ومن ضمنهم اللاعبة اللي تعمدت تزقها وتوقعها شهد سعيد، اللي طبعا بعد كدا طلعت مسافرة مع البعثة للأولمبياد عادي!!"

وتابع عمرو مصطفى "مش حاسس بأي ذنب واحنا بنحاول نعمل اي حاجة تخلينا نمنع اللاعبة دي من السفر، السوشيال ميديا فيها مساوئ كثيرة، بس اللي حصل في موضوع أحمد رفعت وبيحصل دلوقتي مع اللاعبة دي يعتبر ايجابيات للسوشيال ميديا.."

تصريح كارثي لرئيس اتحاد الدراجات

ورد محمد خلف "ورئيس اتحاد الدراجات مصرح تصريح كارثي واضح أن كل ماله علاقة بالرياضة عندنا فيه كوارث".

أما الناشط جمال طه فقال: "للعلم إللي حصل مع جنة من شهد لم تكن أول مرة وهذا علي لسان والدة جنة، لكن أكيد في سلطة أو نفوذ وراء قرار سفرها مش علشان تجيب ميدالية ولا حاجة، وتجيب ميدالية ازاي وهي في مسابقة محلية طلعت الثالث بعد واقعة الضرب، قرار سفرها لكي تتسوق".

فريق الدراجات المشارك في الأولمبياد ومنهم شهد سعيد، فيتو

وتساءلت الناشطة حسناء صدقي "بنت مين او قريبه مين دي الخلاصه غير كدا بنضيع وقت وحق البت اللي وقعت".

وقال الناشط محمد بدري فقال: "تخيلوا شهد سعيد تضرب زميلتها وتدفعها وتتسبب لها في كسور علشان تعرف تكسب منها ميدالية برونزية! تخيلوا واحدة في السن ده وتعمل كده وده مفهومها عن الرياضة والأخلاق! والغريب أن المسئولين عن الرياضة في مصر طالعين يبرروا بالمصلحة العامة! عفوا إنما الأمم الأخلاق".

شهد سعيد كادت تقتل زميلتها

وعبر الناشط جنريك بوجك عن غضبه قائلًا: "شهد سعيد كادت تقتل زميلتها عشان كسبتها في اليوم الأول من البطولة، فقررت في اليوم التاني تضربها بالعجلة متعمدة لدرجة أنها مبصتش ورا حتى. جنة محمد الضحية جالها كسور في الترقوة والكتف، ارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للذاكرة. الغريبة شهد سعيد اتأهلت للأولمبياد."

شهد سعيد لفوزها بالبرونزية بعد عرقلة زميلتها، فيتو

وقال الناشط أحمد المصري: "هل يكافئها الاتحاد المصري للدراجات رغم تسببها في كارثة لزميلتها قبل شهور!؟ شهد سعيد تمثل مصر في الأولمبياد رغم إيقافها المحلي.. ورئيس الاتحاد يرد: "رأينا أن المصلحة العامة تقتضي بمشاركتها!.. أمنعوا شهد من المشاركة في الأولمبياد"

قرار سفر شهد سعيد خلفه فساد

وعلق البلوجر طارق الصافي قائلًا: "لاعبة دراجات اسمها شهد سعيد.. في سباق دراجات كانت تسبقها جنة عليوة، جنة كانت ستحصل على البرونزية بس حدث أن شهد ضربت جنة لكي تجعلها تصاب اصابات بالغة كسور في الكتف والضلوع وفقدان مؤقت في الذاكرة لتأخذ هي الميدالية.. النهاردة اتحاد الدراجات قرر أن شهد، التي ضربت زميلتها وعرقلتها، ستسافر تمثل مصر في الاولمبياد.. عمومًا مابقتش استغرب اي حاجة وخصوصا في الرياضة يعني بس قلت اقولكم اللي بيحصل".

اللاعبة جنة عليوة، فيتو

وقال الناشط محمد عزمي: "شهد سعيد.. والمسؤول عن تمثيلها مصر بعد الواقعة غير الآدمية ولا تمت للأخلاق الرياضية بصله اعتقد انه ربما يكون خلف قراره فساد كبير.. البلطجية مش مفروض ابدا يمثلوا مصر في البطولات الدولية".