تحرير 16 محضر مخالفات صحية خلال حملة في بني سويف

نفذت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، حملة مكثفة على 12 منشأة تجارية بمركز ومدينة سمسطا، أسفرت عن تحرير 16 محضرًا لمخالفات صحية، شملت مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

حملة تستهدف 12 منشأة بمركز سمسطا ببني سويف

حملة تستهدف 12 منشأة بمركز سمسطا ببني سويف

وأكدت الدكتور سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت وكيل صحة بني سويف، في تقرير قامت بعرضه على المحافظ إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية" بالتنسيق والاشتراك مع الجهات ذات الصلة، بعمل حملة على المنشآت الغذائية ومصانع الآيس كريم والمطاعم بمدينة سمسطا.

حملة تستهدف 12 منشأة بمركز سمسطا ببني سويف

تحرير 16 محضر مخالفات صحية في بني سويف

وجاء بالتقرير، أن الحملة الحملة قامت بالمرور على 12 منشآة غذائية، حيث تمكنت من إعدام 2كجم أغذية مختلفة و15 لتر عصائر متغيرة فى خواصها الطبيعية، وسحب 2 عينة متنوعة وإرسالها إلى المعمل المختص لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، بجانب تحرير 16 محضرًا لمخالفات صحية، شملت مخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

وشارك في الحملة كلا من: مسعد إبراهيم يوسف مراقب أول الأغذية بإدارة سمسطا الصحية، محمد حمدي حسن مفتش أغذية، ومحمد نادي ربيع مفتش أغذية.