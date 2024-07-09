بينهم 7 سيدات، إحالة 15 شخصا لجنايات بني سويف بتهمة شروعهم في قتل شقيقين

أحال المستشار خالد المتناوى المحامى العام اأول لـ نيابات بني سويف اليوم الثلاثاء، 15 متهما إلى محكمة جنايات بنى سويف في القضية رقم 5758 لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز بني سويف لمحاولتهم الشروع في قتل شقيقين وقيامهم بمحاولة الفتك بهم بضربهم بعصى شوم وحيد واستخدام سيارة وصدمهما في شارع بقرية باها التابعة لمركز بني سويف بسبب خلافات على منزل بالقرية وحصول المجنى عليهما بالتمكين بالمنزل لصالحهما وأمر المحامي.

إحالة 15 لجنايات بني سويف بتهمة شروعهم في قتل شقيقين

واتهمت النيابة العامة ( فوزي م. ع م) ٣٤ سنة عامل مقيم قرية باها مركز بني سويف محافظة وشقيقه فتحي ٣٩ سنة بدون عمل- مقيم قرية باها ونجله أحمد ٢٨ سنة ثانوية أزهرية مقيم قرية باها وعلاء أ م ن ٢٧ سنة بدون عمل مقيم قرية باها مركز بني سويف ومحمد ص ع م ٤٦ سنة سائق مقيم: قرية باها ومحمود ص ع م ٤٧ سنة فلاح مقيم قرية باها وياسر م ع م ٣٠ سنة بدون عمل مقيم قرية باها وصباح ب ع 57 سنة وبلال ص ع م ٣٩ سنة سائق درجة ثانية مقيم قرية باها ونسمه م ع م ٢٥ سنة – فلاحه مقيمة قرية باها- مركز بني سويف وصباح م د س ٥٠ سنة ربة منزل مقيمة قرية باها مركز بني سويف وياسمين م ع م ٢٣ سنة ربة منزل وزينب ع ب ع ٢٤ سنة ربة منزل مقيمة- قرية باها- مركز بني: سويف وسعديه ع إ ف، ٦٩ سنة ربة منزل مقيمة قرية باها مركز بني سويف وخلود ح ع م ٢٤ سنة ربة منزل مقيمة قرية باها مركز بني سويف.

تعود الواقعة إلى يوم 7 فبراير 2024 بدائرة مركز بني سويف محافظة حسب تحقيقات النيابة العامة إلى قيام المتهمين باستعراض القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم كلًا من الشقيقين محمود سعودي عواد محمد، وممدوح سعودي وفرضوا السيطرة عليهم ووقعت بناءً على تلك الجريمة الجنائية محل الاتهام.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهما كل من محمود سعودي وشقيقه ممدوح سعودي، عمدًا مع سبق الإصرار إذ إنه على إثر خلافات سابقة تحرر عنها المحاضر أرقام ١٢٥٠٩ لسنة 2021، و14204 لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز بني سويف و۱۰۲۷۳ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز بني سويف،

وتابع أمر الإحالة: «ومنذ أن صدر قرار بغل اليد عن العقار المبين بمحضر منازعة الحيازة الرقيم ٥٥٧٢ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز بني سويف بيت المتهمون النية وأعدوا أدواتهم وعقدوا العزم المصمم على ذلك، وفي اليوم المحدد للتنفيذ أعدوا المتهمين عدتهم وقاموا بإزالة الأبواب والنوافذ الخاصة بالمسكن لعدم تنفيذ القرار الصادر بغل اليد وقامت المتهمة ص.ب.م بتحريضهم على الفتك بالمجني عليه الأول وبناء على ذلك التحريض قام الرابع مستخدمًا المركبة الرقمية ) ور س (١٦٤٨ ) قيادته ملك أحد المتهمين والذي كان متواجدًا على مسرح الجريمة وعالمًا بتوقيت تنفيذها، وساعدهم بالمركبة الخاصة به لاستخدامها لارتكاب الجريمة».

حاول المتهم دهس المجني عليه وإزهاق روحه

وواصل: «وعلى إثر ذلك حاول المتهم م.ًص. دهس المجني عليه وإزهاق روحة إلا أن جريمته أوقفت لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهو اصطدامه بالدراجة الآلية الخاصة بزميله المتهم، والتي كانت متواجدة بمحل الواقعة، فقام المتهمين بالتعدي عليه محدثين ما به من إصابات الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، وحضر إبان ذلك المجني عليه الثاني فقاموا بالتعدي عليه محدثين ما به من إصابات الثابتة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من وراء ذلك إزهاق روحهم إلا أن جريمتهم قد أوقفت لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهو تدخل الأهالي ومداركة المجني عليهما بالعلاج».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بتهما بأنهم أحرزوا أدوات عبارة عن عصي شوم مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية أو الشخصية أو الحرفية لإحرازها أو حيازتها وأحرزوا أدوات عصا حديد مما تستخدم في أو مبررًا من الضرورة المهنية أو الشخصية أو الحرفية لإحرازها أو حيازتها. وأمر المحامى العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحكمة الجنائية.