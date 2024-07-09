مجازاة مديرة مدرسة بخصم 10 أيام من راتبها ببني سويف

قضت محكمة بني سويف التأديبية، مجازاة مديرة مدرسة ابتدائية بإدارة سمسطا التعليمية بخصم عشرة أيام من أجرها ومجازاة موجه المكتبات بالإدارة بخصم خمسة أيام من أجرها، وبمجازاة كل من إدارية ومعلمين بالمدرسة بخصم ثلاثة أيام من أجر كل منهم، بسبب تلفظ المديرة لمعلم بقولها "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ربنا ينتقم منك وأنت إرهابي" والتوقيع لموجه المدرسة فى حالة عدم حضوره والتلاعب فى خط السير ودفتر الحضور والانصراف.

زيارة المدرسة حال عدم وجوده بالمخالفة للقانون

وأكدت محكمة بنى سويف التأديبية أن مديرة المدرسة قامت بتحرير زيارة بسجل زيارات المدرسة للموجه والتوقيع باسمه حال عدم زيارته للمدرسة بالمخالفة للقانون , وقامت بالتوقيع في سجل الأمن الخاص بالمدرسة باسم موجه المكتبات بالإدارة بما يفيد الزيارة للمدرسة حال عدم وجوده بالمخالفة للقانون، وأهملت في المحافظة علي دفتر الحضور والانصراف عهدتها يومين مما مكن مجهول من التوقيع باسم معلمة قرين الخانة المخصصة لها بالدفتر لإثبات حضورها وانصرافها خلال ذلك اليوم حال عدم صحته وتمكين مجهول من تدوين عبارة قفطان الغربية أمام اسم المهلمة حال تواجد المذكورة في ذلك اليوم وبالمخالفة للقانون.

المعلم خصم لها 3 أيام فلفظته: «حسبنا الله ونعم الوكيل فيك»

وأكدت المحكمة قيامها بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة والتهديد لاحد المعلمين حال تواجدها بمقر مدرسة محمد علي فراج في غضون الساعة 9.30 صباحًا بالمخالفة للقانون ,وقامت بعرض الزيارة المحررة بمعرفتها لموجه المكتبات بالإدارة علي أخصائي المكتبات بالمدرسة من أجل توقيعه بالعلم وحال عدم حضور الموجه المذكور وبالمخالفة للقانون وأهملت المحافظة علي دفتر الحضور والانصراف عهدتها مما مكن اثنين من المعلمين بذات المدرسة من التوقيع بخانة الانصراف وذلك في اليوم التالي حال تركهما العمل خلال ذلك اليوم قبل المواعيد المقررة قانونا ً وبالمخالفة للقانون , وقعدت عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال واقعة ترك عدد من المعلمين العمل بذات المدرسة قبل انتهاء المواعيد الرسمية المقررة بالمخالفة للقانون.

الثابت بالتحقيقات للمحكمة أن مديرة المدرسة قد اعترفت بارتكاب المخالفات الأولي والثانية والثالثة والخامسة والسابعة والثامنة وأقرت بارتكابهم وأنها قامت بالتوقيع في سجل الأمن والزيارات بدلًا من الموجه وأن دفتر الحضور والانصراف عهدتها وتحت مسئوليتها واعترافها يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسها ضغط أو إكراه يفقدها إرادتها وحرية اختيارها في الإقرار بها وبالتالي فإن الاعتراف يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة.

تلفظت لمعلم: "ربنا ينتقم منك أنت إرهابي"

واضافت المحكمة أن 2 من المعلمين شاهدا بأنهم حضروا واقعة التعدي بالألفاظ من قبل المحالة علي معلم وأنها رددت له عبارات غير لائقة "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ربنا ينتقم منك وأنت إرهابي" وحدث ذلك في الدور الأرضي أمام فناء المدرسة.

وكشفت المحكمة ان المحال الثانى الموجه تقاعس عن تنفيذ خط السير المكلف به بالمرور وزيارة المدرسة يوم 21يونيه 2023 , وقام بإبلاغ مدير المدرسة بعدم حضوره لزيارة المدرسة وتكليفها بالتوقيع باسمه بسجل الأمن وتحرير الزيارة له بسجل الزيارات حال عدم وجوده وذلك بالمخالفة للتعليمات واعترف بارتكاب المخالفتين وأنه لم يقم بزيارة المدرسة والتوقيع بالدفتر ليس توقيعه وانه أخطر مديرة المدرسة بعدم حضوره وطلب منها التوقيع بدلًا منه.

أهملت في الحفاظ على سجل أمن المدرسة

وأشارت المحكمة ان الادارية المحالة للمحكمة أهملت في المحافظة علي عهدتها المتمثلة في سجل أمن المدرسة مما مكن مديرة المدرسة من التوقيع باسم موجه المدرسة لإثبات حضور المذكور إلي مقر المدرسة حال عدم صحة ذلك وبالمخالفة للتعليمات، وتركت مقر العمل بالمدرسة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون سبب أو عذر قانوني وبالمخالفة للقانون، والثابت بالتحقيقات أن المحالة قد اعترفت بارتكاب المخالفتين وأنها قامت بإعطاء الدفتر إلي مديرة المدرسة بحسن نية , وأنها غادرت مقر المدرسة قبل مواعيد العمل لكون تلك الفترة في الأجازات الصيفية وليس هناك طلاب بالمدرسة.

وعن مدي ثبوت المخالفتين المنسوبتين للمعلمان وحاصلهما أنهما: تركا مقر العمل بالمدرسة المشار إليها سلفًا يوم قبل مواعيد العمل الرسمية دون عذر أو مسوغ قانوني بالمخالفة للتعليمات، وقاما بالتوقيع بخانة الانصراف قرين اسمهما بدفتر الحضور والانصراف بالمدرسة حال تركهما العمل قبل المواعيد المقررة عن يوم بالمخالفة للتعليمات اثبتت التحقيقات أن المحالين قد اعترفا بارتكاب المخالفتين وأنهما قاما بالتوقيع في الدفتر في اليوم التالي وأنهما غادرا مقر المدرسة قبل مواعيد العمل لكون تلك الفترة في الأجازات الصيفية وليس هناك طلاب بالمدرسة.